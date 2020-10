Ausreißerin aufgegriffen

Eine 14-Jährige ist in der Nacht auf Montag im ICE auf der Fahrt von Frankfurt/Main nach Mannheim ohne gültiges Ticket unterwegs gewesen. Das Mädchen reiste alleine und verfügte über keinerlei Barmittel. Die Zugbegleiter verständigten die Bundespolizei. Bei der Ankunft des Zuges am Mannheimer Hauptbahnhof hielt sich bereits eine Streife bereit, um sich des Mädchens anzunehmen. Auf der Dienststelle gab die 14-Jährige an, von zu Hause weggelaufen zu sein. Eine spätere Rücksprache mit der Mutter bestätigte die Aussage. Da sich die 14-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde sie von einer Beamtin durchsucht. Die Polizistin entdeckte ein Springmesser sowie ein Einhandmesser. Gegen 4.30 Uhr konnte das Mädchen von einem Erziehungsberechtigten wieder am Hauptbahnhof in Empfang genommen werden. Warum das Mädchen weglief oder warum sie die Messer mit sich trug, führte sie nicht weiter aus. Die Gegenstände wurden einbehalten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020