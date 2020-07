Aussagen klargestellt

Im Zusammenhang mit der Debatte um die Sanierung des Nationaltheaters im Kulturausschuss des Gemeinderats vergangene Woche (wir berichteten) haben der Geschäftsführende Intendant des Theaters, Marc Stefan Sickel, und Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier Aussagen aus der Sitzung klargestellt.

Sickel betonte, er habe in der Sitzung nicht gesagt, dass die Theatersanierung bei der Vergabe an einen Generalunternehmer günstiger werde als bei einer Einzelvergabe von Projekten an verschiedene Firmen. Stattdessen habe er lediglich Vor- und Nachteile der beiden Vorgehensweisen aufgezeigt.

Fontagnier stellte klar, seine Kritik im Zusammenhang mit der geplanten Anmietung von Räumen fürs Theater in der Halle „Trafowerk“ in der Boveristraße habe sich nicht ans Theater gerichtet, sondern ans Kulturdezernat der Stadt. Mit diesen Plänen sei „Porzellan in der Kultur-szene zerdeppert“ worden, so Fontagnier in der Sitzung, die ganze Vorgehensweise sei „unglücklich“. Im Nebengebäude der Halle befinden sich derzeit Ateliers von Künstlern, die dort unbedingt bleiben wollen.

Sickel betonte, er habe in der Sitzung lediglich erklärt, dass ihm die zugänglichen Teile des Nebengebäudes – also nicht die vermieteten – vor rund eineinhalb Jahren im Rahmen eines Rundgangs gezeigt worden seien. Auf die Frage eines Stadtrats habe er in der Sitzung berichtet, dass es bislang noch keinen Mietvertrag für das Trafowerk gebe, sondern nur eine Absichtserklärung.

