Ausscheiden bei Exzellenz-Wettbewerb schmerzt

Der Universitätstag ist ein besonderes Ereignis für die Einrichtung, betonte Rektor Ernst-Ludwig von Thadden am Mittwochabend. Es sei der Tag, an dem die Universität traditionell sich selbst feiert. Violinistin Jeanette Pitkevica und Pianistin Gulnora Alimova von der Musikhochschule Mannheim umrahmten das offizielle Programm im Rittersaal des Barockschlosses mit virtuos vorgetragenen Musikstücken von Mozarts Adagio in E-Dur bis zu George Gershwins „Summertime“.

Das vergangene Jahr sei Dank verschiedener großer wissenschaftlicher Erfolge eines der erfolgreichsten für die Universität– und gleichzeitig das mit einem der bittersten Misserfolge, so von Thadden. So habe die Universität mit ihren eingereichten Projekten für die Exzellenzstrategie des Bundes keine Zusage für die beiden beantragten Exzellenzcluster erhalten. Die Einrichtung sei aber auch so gut und breit aufgestellt, betonte er. Sie sei in Deutschland und auch international hoch angesehen.

Bei der Feier wurden verschiedene Preise und Ehrungen verliehen. So erhielt Stephan Scherer die Ehrenbürgerwürde der Universität. Diese Auszeichnung sei für Mitarbeiter der Uni gedacht, die sich über ihre Arbeit hinaus für die Einrichtung engagierten, so Ernst-Ludwig von Thadden. Ralf-Müller Terpitz hielt die Laudatio. Der Honorarbeauftragte gründete 2003 das Zentrum für Unternehmensnachfolge an der Universität Mannheim. Außerdem engagiert er sich für die Fontana-Stiftung. Für Scherer sei die Arbeit für die Universität und die Fontana-Stiftung eine Bereicherung. Der norwegische Diplom-Kaufmann Per Knudsen erhält als jahrelanger stellvertretender Leiter der Unibibliothek die Universitätsmedaille.