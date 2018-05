„Außenseiter hat immer eine Chance“

Anzeige

Dieses Mal soll jedoch alles anders werden und endlich auch die Kurpfalz mal wieder jubeln. Ähnlich wie 2011, als nach einjähriger Abstinenz in der Oberliga die Rückkehr in die Regionalliga nach einer ähnlich furiosen Aufholjagd – damals hatte Waldhof neun Punkte Rückstand auf den FC Nöttingen – erreicht wurde. „Das Spiel gegen Illertissen vor mehr als 18.000 Zuschauern, das damals den Aufstieg in die Regionalliga brachte, war eines meiner Waldhof-Highlights“, bekennt Schröder, der seine emotionalen Höhepunkte als Fan der Blau-Schwarzen weniger an konkreten Ereignissen festmacht.

Premiere vor 21 Jahren

Dieses Mal heißt der Gegner KFC Uerdingen, wohl ein ähnlich hartes Kaliber wie einst die Sportfreunde Lotte. Doch dieses Mal hat Schröder ein Geheimrezept parat. „Ich sehe uns dieses Mal als klaren Außenseiter. Und es ist Fußball, da hat der Außenseiter immer eine Chance.“

Seine Leidenschaft zum SV Waldhof fand er im Vergleich zu anderen Fans erst relativ spät. Vor 21 Jahren besuchte der heute 45-Jährige sein erstes Waldhof-Spiel in der damaligen Regionalliga Süd gegen die Amateure des Karlsruher SC (0:0). Zehn Jahre später, nach seinem Umzug von Hamburg nach Mannheim, wurden die Besuche häufiger, und der blau-schwarze Virus schien Schröder immer mehr infiziert zu haben.

„Es ist einfach ein Verein mit Ecken und Kanten und der Zusammenhalt in der Fanszene ist einfach großartig“, ist der SV Waldhof für Schröder fast schon eine zweite Familie geworden. Er ist zu jedem Heimspiel im Stadion. Die Zahl der Auswärtsspiele hat der verheiratete Vater eines zweijährigen Sohnes allerdings reduziert, seit der Nachwuchs auf der Welt ist.

Als Mitglied des Fanclubs „DoppelPass“ hatte Schröder im Jahre 2012 auch an der Ausstellung zu Ehren von Waldhofs wohl größten Fußballer Otto Siffling mitgearbeitet. Es war ein Engagement, das ihm später den Weg in den Vorsitz von PRO Waldhof ebnete.

Sein Aufgabenspektrum hier ist vielfältig, auch wenn sich die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Organisatorisches und Koordination der Fanclubs von außen betrachtet banal anhören. „Unser Ziel war, die Außendarstellung des Vereins und der Fanszene voranzubringen. Ich denke, das ist uns gut gelungen“, resümiert Schröder.

Worauf er sich bei einem Aufstieg in die 3. Liga am meisten freuen würde? „Es gibt endlich wieder andere Gegner, die auch eine Fanszene mitbringen – und natürlich die Spiele gegen Kaiserslautern“, zählt Schröder auf.

