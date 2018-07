„Außergewöhnlich gut“

Anzeige

Die Quote der Zufriedenheit mit der Höhe der Gewerbesteuer fällt im Ergebnis dagegen als einziges deutlich ab. Dies führen Ute Kerber und Grötsch auf die Tatsache zurück, dass Unternehmen von Steuern prinzipiell „wenig begeistert“ seien und sich deshalb mit allzu positiven Antworten hier auch eher zurückhaltend geben.

Für Ute Kerber ist dagegen vor allem die Zufriedenheit beim Fachkräfteangebot von knapp 70 Prozent überraschend. Wenn man den gesellschaftlichen Tenor berücksichtige, führt die LQM-Geschäftsführerin aus, „hätte ich gedacht, dass es eine geringere Zufriedenheit gibt“. Trotz des überraschenden Wertes blicken die Unternehmer kritisch auf die Zukunft des Fachkräftemarktes. Die erstmalige Frage nach der Entwicklung des Arbeitskräftemarktes beantworteten 61 Prozent der Befragten mit „verschlechtert sich“, 39 Prozent sind optimistisch.

Insgesamt ließe sich dennoch bei allen acht erfragten Items — Globalzufrieden, Lebensqualität, Kundennähe, Netzwerk, Leistung der Stadtverwaltung, Gewerbeflächen, Fachkräfteangebot und Gewerbesteuersatz — eine deutlich positive Entwicklung der Unternehmenszufriedenheit erkennen.

89 Prozent der Befragten sehen die Stadt als eine wirtschaftsfreundliche Kommune an, gar 93 Prozent der Unternehmer würden den Wirtschaftsstandort Mannheim weiterempfehlen. So sind fast drei von vier Befragten der Meinung, dass die Standortentwicklung noch aufwärts gehe — fast 20 Prozentpunkte mehr als noch vor zwei Jahren. Es sei „sehr erstaunlich, dass die Unternehmer nicht nur an die eigene Firma, sondern auch an eine positive Gesamtentwicklung des Standortes glauben“, erklärt Ute Kerber. „Die Stimmung unter Mannheims Geschäftsleuten ist positiv.“

Das zeigen auch die zurückgegangenen Prozentpunkte bei der Frage nach den „größten Herausforderungen in den kommenden Jahren“. Gaben vor zwei Jahren hier noch 69 Prozent der Befragten die „wirtschaftliche Entwicklung“ an, waren es in diesem Jahr als meistgegeben Antwort nur noch 52 Prozent. Neu auf der Liste stehen dagegen die Digitalisierung (23 Prozent) und die Verkehrssituation (13 Prozent).

Nicht allein deshalb mahnt Grötsch an, dass es auch zukünftig noch einiges zu tun gäbe, um die hohe Qualität des Standorts beizubehalten. So brauche die Stadt unter anderem auch neue Gewerbeflächen. „Wir haben noch großes Potenzial und große Möglichkeiten .“

