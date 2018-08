Ausstellung „Arbeitswelt der Zukunft“

Anzeige

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft macht auf seiner Tour durch 34 Städte vom 23. bis 25. August Station in Mannheim an der Anlegestelle auf dem Lindenhof, Rheinpromenade, Viking River Cruises. An Bord des 100 Meter langen Frachtschiffs ist im Wissenschaftsjahr 2018 die Ausstellung „Arbeitswelten der Zukunft“ zu sehen. Der Eintritt ist frei. Am 23. August findet zudem um 19 Uhr das Sommerabend-Seminar „Schöne neue Arbeitswelt?” an Deck des Schiffs statt.

Wie verändert digitale Technik das Arbeitsleben in Büros und Fabrikhallen? Was macht gute Arbeit aus, was fördert Kreativität und Zufriedenheit? Und: Welche Berufe wird es in Zukunft geben und welche Fähigkeiten werden gefragt sein? „Um diese Themen des Wissenschaftsjahrs 2018 geht es in der Ausstellung auf der MS Wissenschaft“, so die Ankündigung der Veranstalter „Wissenschaft im Dialog“.

Die interaktiven Ausstellungsstücke zu aktueller Forschung sollen einen einfachen Zugang zu wissenschaftlichen Themen verschaffen. Sie laden insbesondere Jugendliche und Erwachsene zum Nachdenken über Wünsche an den eigenen Arbeitsalltag ein. Die Ausstellung wird für Besucher ab zwölf Jahren empfohlen. Öffnungszeiten täglich 10 bis 19 Uhr.