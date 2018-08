Ausstellung auf dem Rhein

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft liegt ab Donnerstag am Rheinufer. Auf seiner Tour durch 34 Städte macht das 100 Meter langen Frachtschiffs für drei Tage in Mannheim halt. An Bord ist im Wissenschaftsjahr die Ausstellung „Arbeitswelten der Zukunft“ zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 23. August, findet zudem um 19 Uhr das Sommerabend-Seminar „Schöne neue Arbeitswelt?” an Deck des Schiffs in Mannheim statt. Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt 2018 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland und reist anschließend nach Österreich weiter. In Mannheim liegt es vom 23. bis zum 25. August an der Rheinpromenade auf dem Lindenhof und ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. bro

