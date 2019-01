Ausstellung gedenkt Georg Elser

Morgen, 29. Januar, eröffnet um 19 Uhr im Club des Jugendkulturzentrums Forum eine Ausstellung zur Erinnerung an Georg Elser. Anlässlich des Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus möchte das Forum an ihn erinnern. Prof. Dr. Angela Borgstedt, Leiterin der Forschungsstelle Widerstand der Universität Mannheim, wird die Ausstellung mit einem Vortrag eröffnen. Diese konnte in Kooperation mit der DGB Jugend Baden-Württemberg realisiert werden. Für Besucher ist die Ausstellung dienstags bis donnerstags in der Zeit von 15 bis 21 Uhr im Foyer des Forums geöffnet. Das Forum befindet sich an der Neckarpromenade 46. bl

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019