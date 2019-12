Ausstellung nur mit Werken von Frauen

Im Oktober präsentierten die Künstlerinnen rund um Marcela Garcia Marchant den Katalog zu Projekt 31, umfasst Kunstwerke von 19 regionalen Künstlerinnen und Designerinnen aus Heidelberg, Mannheim und der Umgebung und setzt darauf, Frauen in der lokalen Kunstszene sichtbar zu machen. Im neuen Jahr geht es jetzt weiter – in der Dankbar in G7 22 organisieren die Frauen vom 12. Januar bis 16. Februar 2020 erstmals eine Ausstellung im Rahmen von Projekt 31.

Das Projekt entstand in Anlehnung an Peggy Guggenheims Ausstellung „Exhibition by 31 Women“ („Ausstellung von Werken von 31 Frauen“), welche 1943 in ihrer New Yorker Galerie stattgefunden hat und somit die erste Ausstellung war, die ausschließlich Frauen gewidmet war. Peggy Guggenheim hatte damals etwas völlig Neues gewagt und Mut bewiesen – genau das sei der Anstoß für die Frauen gewesen, sich zusammenzuschließen. Marcela Garcia Marchant, Künstlerin und Initiatorin von Projekt 31, schaut zurück: „Auch 70 Jahre nach Peggy Guggenheims legendärer Ausstellung bleibt trotz allem immer noch zu sagen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Der Kunstmarkt ist leider immer noch weitestgehend eine Männerdomäne.“

Mitinitiatorin Hannah Krummlauf bestätigt: „Auch wenn es heute mehr Studentinnen in den künstlerischen Studiengängen gibt, ist immer noch nur jedes dritte Kunstwerk, das Museen erwerben, von einer Frau. Und im Einkommen zeigt sich ebenfalls, dass die Männer vorne liegen. Im Schnitt verdienen männliche Künstler bis zu einem Drittel mehr als ihre Kolleginnen.“ Um auf diese Diskrepanzen und Ungerechtigkeiten hinzuweisen, haben sich die kunstschaffenden Frauen zusammengeschlossen und ihre eigenen Ausstellungen organisiert. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019