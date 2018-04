Ausstellung über die „Urkatastrophe“

Anzeige

Auf seiner Facebook-Seite, so sagt es der CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz in der Stadtbibliothek, sei er gefragt worden: Müsse die Schulddebatte deutscher Kriegsgeschichte nicht so langsam mal zu Ende sein? Die Antwort des Kreisvorsitzenden des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge könnte deutlicher nicht sein: „Vergessen würde bedeuten, die Katastrophen, die damals zu Weltkriegen führten, wegzuwischen. Erinnern dagegen bedeutet eine Arbeit für den Frieden. Wenn man weiß, wie die Geschichte einst ausging, weiß man, wie man heute handelt.“

Deutsche Erinnerungskultur

Termine Die Ausstellung „14/18 – Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ wurde der Stadtbibliothek durch den Kreisverband Mannheim des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge (Volksbund) vermittelt. Bis zum 17. Mai ist die Ausstellung montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr zu sehen. Auf 18 Schautafeln skizziert die Ausstellung das historische Geschehen, vor, während und nach des Ersten Weltkrieges. Virtuell begleitet wird die Ausstellung von der App „Lost Generation“, die der Volksbund gemeinsam mit dem Bundesarchiv erstellte. Auf einem Tablet können die Schicksale von fünf repräsentativen Personen mit authentischen Texten, Bildern und Videos nachverfolgt werden. Im Mai und September veranstaltet der Volksbund Tagesfahrten nach Verdun. Infos zu den Exkursionen und dem Volksbund in Mannheim erteilt der Geschäftsführer Günter Schramm (Telefon: 0621/816088, Mail: gschrammmannheim@arcor.de) mer

Auch 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs wirken diese Worte als Mahnmale, die es zu beachten gilt. Einer von vielen Gründen, aus denen die Bibliotheksleiterin Stefanie Bachstein nicht lange zögerte, als der Volksbund mit der Idee dieser Ausstellung an sie herantrat: „Der Erste Weltkrieg zieht bis heute seine Kreise in der Entwicklung Deutschlands und hilft uns, vieles zu verstehen. Wir freuen uns, dass wir diesem Angebot den richtigen Raum bieten können.“ Auf 18 Schautafeln, die die Jahre von 1914 bis 1918 mit Texten und Grafiken eindrucksvoll skizzieren, entsteht ein Prisma deutscher Erinnerungskultur. Beschreibende Texte, aber auch bewegende Fotos geben dem Betrachter die Chance, sich auch ein Jahrhundert nach Kriegsausbruch ein eigenes Bild der Dinge zu machen – und dabei auch kontroverse Deutungen dieser Zeit besser zu verstehen.

Wer durch die Reihen der Schautafeln wandelt, erlebt nicht nur einen wissenschaftlichen Abriss militärischer Details: Von der Ermordung des Großherzogs Franz Ferdinand über den deutschen Gasangriff auf Belgien 1915 bis hin zur Rolle von Künstlern in einer politisch schweren Zeit umrahmt die Ausstellung Krisenjahre, die der Volksbund in seiner Ausstellung sprichwörtlich als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ zusammenfasst. Und tatsächlich: Wer sich die Texttafeln genau durchliest und bemerkt, mit welcher Raffinesse US-Präsident Woodrow Wilson Europa mit dem 14-Punkte-Programm wieder in ruhige Zeiten lenkte, kann bestätigen, „dass so mancher Konflikt mit den Mitteln der heutigen Diplomatie schon früher zu lösen gewesen wäre“, wie es Claudius Kranz auf den Punkt bringt.