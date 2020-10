Ausstellung zeigt Lage der Flüchtlinge

Die Seebrücke Mannheim bietet in den Räumlichkeiten der Disco Zwei in T 6, 14 eine Ausstellung über die Situation der Flüchtlinge an der europäischen Außengrenze. Sie beginnt am Sonntag, 11. Oktober, dauert eine Woche und trägt den Titel „Warum #LeaveNoOneBehind?“ Sie ist in Zusammenarbeit mit dem Verein Borderline Europe – Menschenrechte ohne Grenzen entstanden.

Mit Plakaten und Audiobeiträgen wird die Situation in den griechischen Lagern erläutert und politische Hintergründe aufgezeigt. Die Ausstellung wird mit einer kurzen Einführung und einem Update zur jetzigen Situation um 17 Uhr eröffnet. Anschließend gibt es Zeit, die Ausstellung zu erleben. Der Abend endet mit einer Vorführung des Films „Mission Leben retten“. Wegen begrenzter Platzzahl wird um Anmeldung unter mannheim@seebruecke.org gebeten.

Smartphone mitbringen

Vom 12. bis 16. Oktober ist die Ausstellung von 15 bis 19 (teilweise bis 21 Uhr) geöffnet. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Es wurde ein Hygienekonzept entwickelt, in der Ausstellung ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske Plicht, am Eingang werden Kontaktdaten erfasst. Für das Abspielen von Audioaufnahmen wird gebeten, nach Möglichkeit ein Smartphone mit Kopfhörern mitzubringen. red/cs

