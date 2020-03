Ausstellung zu Foto-Reliefs des Alten Ägypten

Die Reihe „Culture after Work“ lockt am Freitag, 13. März, ab 18 Uhr in die Reiss-Engelhorn-Museen: Bei dieser dürfen Teilnehmer bereits vor der offiziellen Eröffnung die neue Sonderausstellung „Yesterday – Tomorrow“ sehen. Im Fokus steht die Frage, warum die Kunst des Alten Ägypten bis heute nichts von ihrer Faszination verloren hat. Mit Foto-Künstler Marc Erwin Babej und Ägyptologin Gabriele Pieke wird hinter die Kulissen geblickt. Für das Event verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Museum“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/see

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020