Ausstellungsrundgang im Herschelbad

Mannheim.Zum 100-jährigen Bestehen des Herschelbads zeigt die Stadt Mannheim ab 12. Oktober eine Ausstellung zum Thema “Jugenstilbäder in Deutschland” im Foyer des Schwimmbads. Zur Eröffnung findet laut Mitteilung der Stadt zudem um 17 Uhr ein geführter Rundgang durch die Ausstellung statt, reich an Informationen über die Geschichte und den Nutzen der Bäder ab Mitte des 19. Jahrhunderts.

Noch bis zum 9. Oktober können sich Interessierte an dem Ausstellungsrundgang “Jugendstilbäder in Deutschland” per Mail an 52.event@mannheim.de anmelden. Danach kann die Ausstellung bis zum 5. November montags von 13 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020