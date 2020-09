Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ macht Halt in Mannheim

Mannheim.Das Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ legt auf seiner Tour durch 19 Städte auch in Mannheim an. An Bord des umgebauten Frachtschiffs wird an der Rheinpromenade am Lindenhof von Mittwoch, 9. September, bis Sonntag, 13. September, eine Mitmach-Ausstellung zum Thema Bioökonomie zu sehen sein.

Mit den Exponaten der Stuttgarter Universität Hohenheim und des Fraunhofer Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) sind auch zwei Aussteller aus dem Südwesten an Bord. Die Ausstellung wird für Besucher empfohlen, die mindestens zwölf Jahre alt sind, heißt es von der Stadt. Der Eintritt ist frei.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020