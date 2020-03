Austausch für Nachkommen

Die Diktatur der Nationalsozialisten ist am 8. Mai seit genau 75 Jahren vorbei. Nachkommen von Verfolgten haben noch immer mit den Nachwirkungen zu kämpfen, über die sie vierteljährlich in der Austauschgruppe für Nachkommen von NS-Verfolgten offen sprechen können. Sie treffen sich am Montag, 6. April, um 19 Uhr in Bahnhofsnähe in Mannheim. Ziel ist es, sich gegenseitig zu ermutigen und zu stärken. Teilnehmer sollen in einem geschützten Rahmen dazu ermutigt werden, über ihre Familiengeschichte zu sprechen. Dazu wird Ayline Heller, Psychologin, ihre Masterarbeit zum Thema „Auswirkungen der NS-Verfolgungserfahrung auf nachfolgende Generationen“ vorstellen. xmi

