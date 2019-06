Austausch hinter Mauern

2 Fotos ansehen Das Spartak-Team von Trainer Denis Peschke (hinten, 3. v. r.). © Spartak

Dem Fußball wird ja ein völkerverbindender Charakter nachgesagt. Dass der Volkssport Nummer eins auch Mauern überwinden kann, wurde kürzlich in Mannheim bewiesen. Der 2009 gegründete und 2015 wiederbelebte Futsal Club Spartak Mannheim trat zu einem Freundschaftskick in der Justizvollzugsanstalt (JVA) gegen ein Team aus Häftlingen an.

Benjamin Wagner, der die Leistungsgruppe Fußball in der JVA leitet, freute sich über die willkommene Ablenkung für die Häftlinge. „Wir sind eine Gruppe aus zwölf Insassen, die regelmäßig Fußball spielen. Auf dem Platz sind wir dann Teamkollegen, und es geht auf dem Feld zu wie draußen auch“, beschreibt Wagner, dass hier die Hierarchien für die Dauer des Fußballspiels verschwimmen. „Nach dem Kick besteht dann auf den Stöcken wieder das Verhältnis Beamter zu Häftling.“

Auch die Spieler des Mannheimer Futsal-Clubs, der vor einigen Jahren auf der Suche nach freien Hallenzeiten für das Training in der Sporthalle der JVA fündig geworden war, gingen mit gemischten Gefühlen in den sportlichen Vergleich. „Man hat gemerkt, dass ein gewisser Respekt da war, was aber auch verständlich und nachvollziehbar ist“, schildert Denis Peschke, Spieler und Trainer von Spartak Mannheim.

Für den in der Futsal-Liga eingetragenen Verein war es ein willkommener Test in der spielfreien Zeit – die Saison bei dieser speziellen Art des Hallenfußballs dauert nur von November bis Februar.

„Ein voller Erfolg“

Futsal ist eine aus Südamerika kommende Variante des Hallenfußballs, die ohne Bande gespielt wird. Eine Mannschaft besteht aus fünf Spielern, der Ball ist kleiner als ein normaler Fußball und hat relativ wenig Druck, damit er nicht so hoch aufspringt. Der Weltfußballverband Fifa erkennt Futsal als Variante des Hallenfußballs an. Seit 1989 werden regelmäßig Weltmeisterschaften ausgetragen.

Im Anschluss an das Spiel, das in zwei Halbzeiten einmal 6:6 und einmal 8:6 für die JVA-Fußballer endete, gab es noch ein gemeinsames Beisammensein bei Würstchen und Laugengebäck. „Es fand ein lockerer Austausch statt in einer tollen Atmosphäre“, urteilte Peschke. „Wir waren positiv überrascht, und für uns war es ein voller Erfolg.“

Auch Wagner, der seit 2007 JVA-Beamter ist, lobte das Spiel und den harmonischen Dialog im Anschluss an das Spiel und hat bereits für den Herbst dieses Jahres eine Wiederholung des Kicks angeregt. Seinen Spielern bescheinigt Wagner in Einzelfällen sogar Landesliga-Niveau, so dass diese Leistungsgruppe Fußball durchaus einen anspruchsvollen Charakter aufweist.

Für Wagner ist diese Ablenkung vom Gefängnis-Alltag inzwischen zu einer Herzensangelegenheit geworden. „So lange ich die Möglichkeit dazu habe, setze ich mich dafür ein, dass diese Fußballgruppe nicht einschläft“, sagt er. Neben den bereits existierenden Turnieren mit anderen JVAs schwebt Wagner als nächsten Schritt auch vor, mit seinem Team gegen richtige Mannschaften aus den Kreisklassen anzutreten.

Dem Fußball kommt somit nicht nur der eingangs beschriebene verbindende Charakter zu, sondern er hat in diesem Falle auch resozialisierende Bedeutung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019