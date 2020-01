Austausch mit Bürgern

Die Mannheimer Bundesgartenschau (Buga) hat sich für 2023 ambitionierte Ziele gesetzt, die unter den vier Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und nachhaltige Nahrungsmittelsicherung firmieren. Hier wollen die Veranstalter Antworten finden und innovative Lösungen für die drängenden Probleme dieser Zeit bieten. Dazu will die Buga mit interessierten Bürgern ins Gespräch kommen und sich austauschen. Ab dem heutigen Donnerstag, 30. Januar, geschieht das nun einmal im Monat mit der neuen Veranstaltungsreihe „Plattform“. Der Eintritt ist frei.

Geschäftsführer sprechen

Zum Auftakt spricht Kathrin Weiß. Die Geschäftsführerin der Buga 21 in Erfurt referiert um 18 Uhr über „Konzept und Höhepunkte der Bundesgartenschau 2021“. Am Donnerstag, 27. Februar, 18 Uhr, fragt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Buga 2019 in Heilbronn: „Bundesgartenschau – Störfaktor in der Stadtentwicklung?“ Das Thema Klima wird an den Terminen 31. März und 28. April aufgegriffen, die im Rahmen der Reihe „Geschichte. Klima. Zukunft – Natur und Kultur im Dialog“ in Kooperation mit der Uni Mannheim und Reiss-Engelhorn-Museen stattfinden. red/jor

