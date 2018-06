Ausverkaufte Feuerio-Fete

Anzeige

Mit über 1000 durchweg kostümierten, sehr gut gelaunten Besuchern ausverkauft war die große Feuerio-Fasnachtsfete in der „Manufaktur“, der alten Bettfedernfabrik in der Industriestraße. Das Erfolgsrezept: der Musik-Mix. Während in einem Raum M-Lance moderne Rhythmen auflegte und die Boxen wummern ließ, gab es im Saal nebenan Schlager, Party-Hits und sogar das gute alte „Humba Täterä“ zu hören – viele Gäste wechselten während des Abends, feierten und tanzten mal da, mal dort bis in den Morgen. pwr