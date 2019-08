Ausverkaufte Premiere

Wer Daumen und Zeigefinger kreuzt, bildet die chinesische Geste für ein Herz. Solche Herzchen durften wir vom begeisterten Publikum in der Konzerthalle in Tianjin zu Hunderten empfangen. Die ersten sammelte unser Solist Hector Prieto Sanchez nach der Uraufführung des Bassposaunenkonzerts von Luciano Beschiu ein, das eigens für unsere Konzerttournee komponiert und ihm und der Bläserphilharmonie auf den Leib geschrieben wurde. Bei seiner Zugabe – spontan am Klavier begleitet von Trompeter Moritz Loewen – ließ er auch die echten Herzen des Publikums mit der Titelmelodie einer chinesischen Comic-Fernsehserie höher schlagen.

Vorfreude und Aufregung hatten bei uns den ganzen Tag für Herzklopfen gesorgt, denn das moderne, architektonisch und akustisch beeindruckende Konzerthaus war bei der Premiere unserer Tournee mit rund 1500 Zuhörern ausverkauft. Die Euphorie nach dem ersten erfolgreichen Konzert ist groß. So kann es weiter gehen. Und auch wir schicken viele Herzchen aus Tianjin nach Mannheim.

Aus China berichten: Melanie Moll (28) aus Mannheim spielt Querflöte und ist angehende Gymnasiallehrerin in Weinheim. Marla Roh (21) aus Ketsch spielt Trompete und studiert in Mannheim Kultur und Wirtschaft.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.08.2019