Auto-Attacke in Mannheim: Kein versuchtes Tötungsdelikt

Mannheim.Der Autofahrer, der in Mannheim versucht haben soll, einen Feuerwehrmann und einen Polizisten anzufahren, ist nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, bestehe dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge keine Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt. Alle momentanen Erkenntnisse würden auf eine erhebliche Verkehrsstraftat hindeuten.

Wegen des Fehlens von Haftgründen wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim kein Haftbefehl beantragt. Der 32 Jahre alte Deutsche machte bislang keine Angaben, heißt es in der Mitteilung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Motiv zunächst unklar

Noch am Dienstagmorgen sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage, dass gegen den 32-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt werde.

Ob er zum Zeitpunkt der Tat unter Drogen stand oder sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, war zunächst unklar, wie der Sprecher weiterhin sagte. „Es ist noch unklar, wieso es überhaupt zu dieser Situation kam“, fügte er hinzu. Da der tatverdächtige Mann aber zunächst noch im Krankenhaus aufgrund einer Schussverletzung am Arm behandelt werden musste, war er am Dienstagvormittag zunächst nicht vernehmungsfähig, hieß es weiterhin. Nach derzeitigem Stand bestehe keine Lebensgefahr, es habe sich aber auch nicht um einen harmlosen Streifschuss gehandelt, der den Autofahrer verletzt hat.

Wenige Stunden zuvor war der flüchtige Mann in der Klinik aufgetaucht, um sich behandeln zu lassen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei hatten zuvor in der Nacht nach dem Autofahrer gefahndet. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz um den Mann aufzuspüren.

Den Ermittlern zufolge soll er am Montagabend mit einem Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache zunächst auf ein Feuerwehrfahrzeug zugefahren sein. Die Einsatzkräfte hatten zuvor eine brennende Matratze im Bereich der Bundesstraße 36, Südtangente, Unterführung in Richtung Parkring, gelöscht. Der 32 Jahre alte Fahrer des Transporters habe kurzzeitig den Wagen gestoppt, den Rückwärtsgang eingelegt und sei deutlich zu schnell auf einen Feuerwehrmann zugefahren.

Schüsse auf das Fahrzeug

Der Mann, der in diesem Moment mit dem Abtransport eines Handschlauchwagens beschäftigt war, habe sich durch einen Sprung zur Seite retten können, heißt es von der Polizei. Danach soll der Fahrer des Transporters auf einen vor Ort anwesenden Polizeibeamten zugefahren sein, der mit Kollegen die Einsatzstelle abgesichert hatte. Schließlich habe ein Beamter in Richtung des heranfahrenden Transporters geschossen.

Der Mann sei schließlich mit seinem Auto geflüchtet. Das Fahrzeug wurde später in der Nähe gefunden. Die Polizei könne nicht ausschließen, dass der Mann sich in einer hilflosen oder auch lebensbedrohlichen Lage befindet. Schließlich wurde bekannt, dass sich der Fahrer in ein Krankenhaus begeben hatte.

Ob er nach seiner Behandlung in Gewahrsam genommen wird, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. (mit mik)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020