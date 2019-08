Auto brennt: Hoher Schaden

Auf einem Parkplatz in der Johann-Schütte-Straße auf der Schönau hat ein BMW X6 am Heck gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wählten mehrere Anwohner am späten Sonntagabend kurz nach 23 Uhr den Notruf. Die Beamten verständigten daraufhin die Halter der nahestehenden Fahrzeuge, damit sie ihre Autos vom Parkplatz wegfahren konnten. Noch bevor der Brand gelöscht wurde, griff das Feuer dennoch auf einen Opel über. Es entstand ein Sachschaden von 45 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Ermittler gehen allerdings von einem technischen Defekt aus. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gesucht: 0621/1 74 44 44. pol/soge/lok

