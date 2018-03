Auto brennt im Hof aus

Anzeige

Aus bislang noch unbekannter Ursache hat ein geparktes Auto in Neckarau Feuer gefangen. Der in einem Hof in der Friedrichstraße geparkte Opel brannte nach Angaben der Polizei am frühen Montagmorgen vollständig aus. Einen technischen Defekt schließen die Ermittler der Kriminalpolizei derzeit aus – sie gehen von Brandstiftung aus.

Das Auto geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 1.05 Uhr in Vollbrand. Ein Anwohner bemerkte das brennende Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den brennenden Opel löschen. Der Wagen wurde jedoch durch das Feuer völlig zerstört. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der Fahndung konnte wenig später in der Nähe des Brandortes eine 38-jährige Frau vorläufig festgenommen werden. Allerdings ergaben sich keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung. Sie wurde nach Feststellung ihrer Identität wieder auf freien Fuß gesetzt. Inwiefern der Brand im Zusammenhang mit der Brandserie seit August 2017 im Stadtteil Neckarau steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, sich unter Telefon 0621/174-5555 melden.