Auto brennt in Tiefgarage

Nach einem Fahrzeugbrand in der Tiefgarage am Neckarufer in der Neckarstadt sind fünf Personen wegen möglicher Rauchgasvergiftungen behandelt worden. Zwei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Darunter der 65-jährige Fahrer einer Oldtimer-Corvette, die am Samstagmorgen im ersten Obergeschoss der Tiefgarage gebrannt hatte. Ursache war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Ein Skoda wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro an den Fahrzeugen, der Gebäudeschaden wird auf 20 000 Euro beziffert. Vorsorglich musste die Tiefgarage geräumt und für den Personenverkehr gesperrt werden. Zudem mussten zwei umliegende Schulen, die Werner-von-Siemens-Schule und die Carl-Benz-Schule, geräumt werden. 320 Schüler waren davon betroffen. Wegen der Absperrungen kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. Der Brand war gegen 11.30 Uhr gelöscht. Danach wurde die Tiefgarage belüftet. lor/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019