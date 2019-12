Auto durchbricht Firmenzaun

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 2.30 Uhr, ist ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Passat von der Fahrbahn abgekommen und hat den Zaun eines Firmengeländes durchbrochen. Das Auto bog von der Drosselstraße nach links in die ab, als es zu dem Unfall kam. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei informierte. Beim Eintreffen der Polizei standen die drei Insassen des Fahrzeuges um das Auto herum und betrachteten den Schaden. Beim Erkennen der Beamten flohen sie in verschiedene Richtungen. Einer von den Dreien, ein 18-Jähriger Mannheimer wurde am Bahnhof Waldhof festgenommen. Die Fahndung nach den beiden anderen verlief ohne Ergebnis, teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugen werden gebeten, sich zu melden beim Revier Neckarstadt, Telefon 0621/33 01-0. Hanns-Martin-Schleyer-Straßehas/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.12.2019