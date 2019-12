Auto erfasst stolpernden Schüler

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Waldhof ist am Dienstag ein 14-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Er hielt sich gegen 15.30 Uhr mit weiteren Jugendlichen an der Bushaltestelle Neueichwaldstraße in der Straße „Langer Schlag“ auf. Dabei stolperte er nach Polizeiangaben rückwärts von der Bordsteinkante herunter und stieß gegen den langsam passierenden Peugeot einer 30-jährigen Frau. Der Junge prallte gegen die Windschutzscheibe, rollte über die Motorhaube und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Dabei wurde sein Fuß vom Hinterrad des Autos überrollt. Der 14-Jährige erlitt Knochenbrüche und Prellungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. pol/cs

