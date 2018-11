Auto fährt Ampel um

Gleiche mehrere Unfälle hat ein Autofahrer verursacht – und ist danach geflohen. Wie die Polizei gestern mitteilte, beschädigte der bislang Unbekannte am Donnerstagabend eine Ampel in der Hafenstraße. Der Unfallverursacher fuhr, aus dem Hafengebiet kommend, auf der Rheinstraße in Richtung Hafenstraße. Als er nach rechts auf die Straße in Richtung Parkring abbog, prallte er gegen die Ampel. Der Mast knickte um und fiel auf ein geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 8500 Euro. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Geschehens im Zeitraum von 17 bis 21 Uhr können sich bei der Polizei melden: Tel. 0621/1 25 80. ena/pol

