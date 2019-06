Auto fährt auf Roller auf

Ein 31-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall in der Weinheimer Straße (Käfertal) schwer verletzt worden. Laut Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch war der Mann am Dienstag, gegen 7.25 Uhr, in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. In Höhe des Anwesens 12 wollte er an einem Fußgängerweg einem Fußgänger das Überqueren ermöglichen. Er bremste seinen Roller ab, woraufhin eine nachfolgende VW-Fahrerin (35) nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Roller auffuhr. Der Mann wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Er musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3000 Euro. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.06.2019