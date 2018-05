Auto fährt in Haltestelle "Kunsthalle" - eine Frau schwer verletzt

Anzeige

Mannheim.Ein Auto ist am Mittwochmittag in der Mannheimer Innenstadt in eine Haltestelle gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei prallte das Fahrzeug gegen 11.30 Uhr in die Haltestelle "Kunsthalle" und verletzte dort eine Frau schwer. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.

Laut Polizei kam es zu enorme Verkehrsbehinderungen rund um den Wasserturm. Die Strecke zwischen den Haltestellen Wasserturm und Hauptbahnhof war nach Angaben der RNV bis etwa 13 Uhr gesperrt. Bahnen und Busse wurden über Hauptbahnhof und Schloss umgeleitet.