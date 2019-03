Auto in Parkhaus aufgebrochen

In einem Parkhaus in R 5 hat ein Unbekannter an einem Mercedes CLA die Heckscheibe zerstört, um daraus wertvolle Gegenstände zu stehlen. Dabei handelt es sich um einen Laptop, ein iPhone, zwei Laptoptaschen samt Zubehör sowie persönliche Dokumente. Das Diebesgut soll insgesamt rund 4000 Euro wert sein. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Wie die Polizei gestern mitteilte, geschah das Ganze am Montagabend zwischen 18.20 und 22.45 Uhr. Der Täter habe zu dieser Zeit auch noch versucht, im selben Parkhaus auf Ebene 5 ein weiteres Auto aufzubrechen. Dabei sei er vermutlich gestört worden. Zeugenhinweise erbittet das Innenstadtrevier unter der Telefonnummer 0621/125 80. Generell appelliert die Polizei immer wieder an Autofahrer, möglichst keine Wertgegenstände im Wagen zu lassen. pol/sma

