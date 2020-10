Auto kollidiert beim Abbiegen mit Lkw

Auf der Vogelstang sind ein Lkw und ein Auto nachts zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 23-Jährige am Freitag auf dem Roßlauer Weg unterwegs. An der Kreuzung zur Magdeburger Straße bog sie nach links ab und missachtete die Vorfahrt des Lastwagens – es kam zum Unfall. Durch die Kollision wurden die 23-jährige Verursacherin und ihr 22-jähriger Beifahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurde in eine Klinik gebracht. Der 33-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. pol/lia

