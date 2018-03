Auto kracht gegen Fußgängerampel - ältere Frau verletzt

Anzeige

Ein Auto ist in Mannheim mit voller Wucht gegen eine Fußgängerampel gekracht. Die 73-jährige Beifahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie mit Blaulicht ins Krankenhaus kam, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer verlor am Freitagabend auf der zweispurigen Neckarauer Straße die Kontrolle über seinen Wagen und rauschte frontal gegen die Ampel. Der 50 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Der 50-Järige gab an, dass zuvor ein entgegenkommender weißer Kleinbus bei Rotlicht gewendet und danach in Richtung Innenstadt davongefahren sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme-West, Tel. 174 - 4045 oder dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel. 833 970 zu melden.