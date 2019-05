Auto landet auf dem Dach

Auf der Rheinau landete ein Auto mit der Unterseite nach oben. © Priebe

Bei einem Unfall auf der Rheinau hat sich am Donnerstagmorgen ein 84-Jähriger mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall in der Straße Dänischer Tisch gegen 8.30 Uhr verletzt. Demnach geriet er aus unbekannter Ursache nach links von der Straße ab. Dort stieß er gegen einen geparkten Renault. Durch den Aufprall wurde das Heck des Fahrzeugs herumgeschleudert und stieß gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Anschließend kippte der Audi auf die rechte Fahrzeugseite und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Passanten eilten dem Senior zu Hilfe und befreiten ihn. Der Mann erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen im Nacken. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus, sein Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. pol/kama

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019