Auto nach Kollision poliert?

Eine ältere Frau hat offenbar einen geparkten Wagen beschädigt und danach versucht, die Delle wieder herauszupolieren. Das legt ein Vorfall in der Kleiststraße in Höhe des Anwesens Nummer 1 nahe, von dem die Polizei gestern berichtete. Dort hatte ein Zeuge am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr eine ältere Dame an einem dort abgestellten Toyota Yaris beobachtet, die im Bereich des Fahrzeughecks „Polierbewegungen“ machte. Dazu hatte sie auch einen Lappen und eine Flasche in der Hand.

Nachdem er die Autobesitzerin über seine Beobachtungen informiert hatte und dann beide den Toyota begutachteten, stellten sie Beschädigungen fest. Die Dame hatte sich zwischenzeitlich entfernt, der Schaden beträgt fast 1500 Euro hinterlassen. Vermutlich habe die Frau den Toyota beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Zeuge beschrieb die Frau wie folgt: 70 bis 75 Jahre alt, sie hatte braunes, schulterlanges, gelocktes Haar. Hinweise ans Revier Neckarstadt unter Telefon 0621/3301. imo/pol