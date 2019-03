Auto prallt auf Streifenwagen

Bei einem Unfall gestern um 16.30 Uhr an der Kreuzung Mittelstraße/Draisstraße in der Neckarstadt-West sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Besatzung eines Streifenwagens mit Blaulicht und Sirene auf der Mittelstraße zu einem Einsatz unterwegs. Weil eine Autofahrerin die Straße kreuzte, sei es zum Zusammenstoß gekommen. Die Frau wurde von Sanitätern versorgt. Die mitfahrenden Kinder blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich ins Krankenhaus. Die beiden Polizeibeamten kamen ebenfalls in Kliniken. Der Straßenbahnverkehr in der Mittelstraße war in beiden Richtungen bis gegen 17.50 Uhr voll gesperrt. mics/pol

