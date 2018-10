Auto stößt mit Bahn zusammen

Der Unfallort: ein Linksabbieger auf der Untermühlaustraße. © Tröster

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn ist gestern Morgen um 7.49 Uhr die 43-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Untermühlaustraße (B 44) kurz vor der Einmündung Akazienstraße im Herzogenried, der Bahnverkehr auf der Linie 1 Richtung Schönau blieb infolge des Unfalls für etwa eine halbe Stunde unterbrochen.

Ein Schreck zu früher Stunde: Die Bahn der Linie 1, die in der allmorgendlichen Stoßzeit voll besetzt in den Mannheimer Norden unterwegs war, wurde an dem Linksabbieger kurz vor der Akazienstraße von dem Opel Astra der 43-Jährigen getroffen. Nach Polizeiangaben hatte die Frau die Vorfahrt der Straßenbahn missachtet und war mit ihrem Wagen gegen den Zug gefahren. Dabei wurde die 47-Jährige laut Polizeibericht leicht verletzt, sie musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Bahn selbst überstanden die Fahrgäste wie auch der Fahrer die Kollision glücklicherweise unverletzt.

43-Jährige leicht verletzt

Für die Dauer der Versorgung der Verletzten und der Bergung des Unfallwagens ging auf der Linie 1 in Richtung Norden allerdings nichts mehr, nach etwa 30 Minuten konnte die Bahn dann selbstständig ihren Weg fortsetzen. Der betreffende Linksabbieger auf der Untermühlaustraße sei der Polizei nicht als Unfallschwerpunkt bekannt, erklärte Sprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage.

Der Opel Astra der 43-Jährigen blieb mit einem Totalschaden liegen, wie Schätzle dem „MM“ bestätigte, der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Bahn wurde nach ihrer Fahrt in den Betriebshof der RNV von Technikern des Verkehrsunternehmens untersucht, den Schaden bezifferte ein RNV-Sprecher auf rund 2500 Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018