Auto stößt mit Stadtbahn zusammen

Wegen eines Zusammenstoßes zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist es am gestrigen Morgen auf Höhe der St. Bonifatius-Kirche in der Neckarstadt-Ost kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Pkw kollidierte gegen 9.30 Uhr an einer Kreuzung zwischen den Haltestellen Lange Rötterstraße und Bonifatiuskirche mit der Bahn und wurde dabei beschädigt. An der Stadtbahn entstand ein leichter Frontschaden. Mehrere Züge der RNV stauten sich daraufhin auf den Straßenbahnschienen. Etwa 20 Minuten lang kam der Bahnverkehr zum Erliegen. Nach ersten Einschätzungen der RNV war der Unfall durch ein verbotswidriges Abbiegen des Autos zustande gekommen. Die Polizei konnte sich zur Schuldfrage gestern nicht äußern.

Zahlreiche Unfälle im August

Zuletzt war es in der Stadt immer wieder zu Straßenbahnunfällen gekommen. Für Aufsehen gesorgt hatte zu Beginn des Monats der Zusammenstoß zweier Züge vor dem Hauptbahnhof. Eine mit Fahrgästen besetzte Straßenbahn der Linie 5 war gegen 6 Uhr in Richtung Hauptbahnhof auf eine vor ihr stehende Straßenbahn aufgefahren. Damals wurden 21 Personen verletzt, vier davon mittelschwer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro. Der Kaiserring war mitten im Berufsverkehr von der Kunsthalle in Richtung Hauptbahnhof drei Stunden gesperrt. Die RNV sprach damals von einem „besonders schwerem Vorfall“.

Kollision beim Einparken

Tags darauf ereignete sich schon der nächste Unfall. Auf der Relaisstraße auf der Rheinau ein Autofahrer mit einer Straßenbahn zusammen, als er in eine freie Parklücke fahren wollte. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Eine Woche vor dem Unglück auf der Rheinau wiederum hatte sich im Stadtteil Neckarstadt-Ost eine Kollision zwischen einem Pkw und einer Stadtbahn in Folge eines Wendemanövers eines Autofahrers ereignet. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

