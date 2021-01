Auto touchiert - 41-Jähriger schlägt 30-Jährigem auf Hinterkopf

Mannheim.Ein 41-jähriger Mann hat am gestrigen Montag in Seckenheim einem 30-Jährigen von hinten auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei mit. Der 30-Jährige soll zuvor beim Öffnen der Autotür den nebenan geparkten Wagen des 41-Jährigen leicht touchiert haben. Danach soll es laut Zeugen zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein, bevor der 41-Jährige dem 30-Jährigen schließlich auf den Hinterkopf schlug. Ein Rettungswagen musste den 30-jährigen Mann versorgen. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

