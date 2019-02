Auto touchiert Radfahrer

Zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten ist es im Wohlgelegen gekommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, war am Donnerstag um kurz nach 20 Uhr ein 22-jähriger Radfahrer auf dem linken Streifen der Röntgenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei fuhr ihm ein 46-Jähriger in einem Audi von hinten auf. Der Mann im Wagen hatte zuvor noch versucht, eine Kollision zu vermeiden und stark gebremst. Dies wiederum bemerkte der nachfolgende 37-jährige Fahrer eines VW vermutlich zu spät und kollidierte mit dem Audi. Der Radfahrer stürzte durch den Aufprall und erlitt eine Verletzung an der Hand. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt 12 000 Euro. imo/pol

