Auto überschlägt sich – L597 voll gesperrt

Mannheim.Ein Auto hat sich am Donnerstag auf der L597 in Mannheim bei einem Unfall überschlagen. Dabei hat sich nach ersten Informationen der Polizei eine Person leicht verletzt. Die Fahrbahne wurden für die Arbeiten am Unfallort voll gesperrt. Wie die Behörde weiter mitteilte, soll sich der Unfall auf Höhe der Reiterhöfe im Stadtteil Friedrichsfeld ereignet haben.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020