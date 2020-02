Autodiebe stehlen Mercedes

Unbekannte Autodiebe haben einen in der Langstraße (Neckarstadt) geparkten Mercedes gestohlen.

Nach Polizeiangaben vom Montag hatte die Besitzerin ihren Wagen mit dem Kennzeichen HD-IN-9801 am Samstag, 15. Februar, zwischen 17 und 22.30 Uhr in Höhe des Anwesens Langstraße 95 geparkt. Den Zeitwert des Wagens gibt die Polizei mit mehr als 15 000 Euro an.

Bisherige Überprüfungen durch die Beamten seien allesamt ohne Ergebnis verlaufen heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl beziehungsweise zum Verbleib des Mercedes geben können, bittet die Polizei, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden. Sie ist unter der Telefonnummer 0621/174-44 44 zu erreichen. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020