Autofahrer greift Fußgänger an

Weil es ihm nicht schnell genug voranging, ist ein 33-Jähriger völlig ausgerastet. Der Mann fuhr mit seinem Citroën am Mittwochabend über einen Feldweg im Mannheimer Bösfeld zwischen SAP Arena und dem Stadtteil Hochstätt. Dort waren zum gleichen Zeitpunkt auch vier Spaziergänger gemeinsam mit ihren Hunden unterwegs. Nach Angaben der Polizei von gestern näherte sich der Autofahrer der Gruppe mit hoher Geschwindigkeit, so dass die Fußgänger nicht schnell genug auf die Seite gehen konnten.

Der 33-Jährige stieg daraufhin aus, stieß einen Fußgänger mit der Autotür und begann, auf die Personen einzuschlagen und einzutreten. Ein Mann erlitt bei der folgenden Rangelei eine Risswunde und ein Hämatom im Gesicht, einer der Hunde biss den 33-jährigen Angreifer in die Hand.

Polizisten beschimpft

Eine danach alarmierte Polizeistreife traf den 33-Jährigen noch in der Nähe an. Auch gegenüber den Beamten trat der Mann aggressiv auf, eine Polizistin habe er zudem mit „unflätigen Begriffen“ bedacht, heißt es im Polizeibericht. Erst mit hinzugerufenen weiteren Beamten wurde er schließlich überwältigt – in seinem Hosenbund wurde dabei ein Messer entdeckt.

Zwei der angegriffenen Spaziergänger mussten danach ihre Verletzungen im Krankenhaus versorgen lassen. Auch der 33-Jährige wurde wegen der Hundebisswunde ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizei mit. bro/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018