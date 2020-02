Mannheim.Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Mannheim ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw gegen 15.35 Uhr kurz hinter dem Fahrlachtunnel in Richtung SAP Arena von der Fahrbahn der B36 ab.

Die B36 wurde in Richtung Neuhermsheim gesperrt. Auch die Feuerwehr war mit 14 Mann vor Ort, um den Fahrer aus dem Wrack zu befreien.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.