Autofahrer mit Axt bedroht

Ein 66-jähriger Autofahrer ist in der Innenstadt von einem Unbekannten behindert, beleidigt und mit einer Axt bedroht worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte der Senior am Donnerstag gegen 16.50 Uhr aus einer Tiefgarage in F 3 fahren. Doch davor parkte eine schwarze Limousine. Der 66-Jährige hupte. Daraufhin beleidigte ihn der andere Mann den Angaben zufolge aus dem Wagen heraus. Als der erste Fahrer ausstieg, stieg der andere ebenfalls aus, ging zu seinem Kofferraum und holte die Axt heraus. Die schwang der Unbekannte über seinem Kopf und ging damit auf den 66-Jährigen zu. Dann stieg er wieder ins Auto und fuhr davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Nummer 0621/125 80 anzurufen. sma/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018