Autofahrer müssen ab heute mit Stau rechnen

Gespannt und ein wenig mit Sorge blicken Bürger und offizielle Vertreter der Stadt heute Morgen auf die Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Wie mehrfach berichtet, beginnen dort heute vorbereitende Bauarbeiten am Gleisdreieck für die Stadtbahn-Nord an der Kreuzung zur Carl-Benz-Straße und Hochuferstraße. In der ersten Bauphase wird die Fahrbahn einer der Hauptrouten in die Innenstadt in

...