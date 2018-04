Autofahrer reißt Tankrüssel mit

Anzeige

Ein 46-jähriger Autofahrer hat gestern Morgen an einer Tankstelle in der Magdeburger Straße vergessen, nach dem Tanken den Tankrüssel wieder in die Zapfsäule zu stecken. Während der Mann – um anderen Kunden Platz zu machen – einige Meter von der Zapfsäule wegfuhr, riss der Schlauch der Zapfsäule ab. Die Zapfpistole beschädigte dabei den Audi des 46-Jährigen. Doch das war nicht das einzige Problem: Aus der Zapfsäule liefen anschließend rund 200 Liter Dieselkraftstoff aus, die größtenteils in einer Spezialrinne flossen und anschließend in ein Auffangbecken. Um Umweltschäden zu vermeiden, wurde die Feuerwehr gerufen, die den Gefahrenbereich absicherte. Eine Spezialfirma reinigten schließlich die die Stelle. Die Kosten der Aktion teilte die Polizei nicht mit. pol/se