Autofahrer schlägt Radler

Anzeige

Am Samstag, kurz vor 22 Uhr, hat der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Fords, der in der Adlerstraße in Richtung Luisenstraße fuhr, einem 18-jährigen Radfahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Autofahrer hupte, um den Radler auf sein fehlendes Licht aufmerksam zu machen. Der Radfahrer drehte sich laut Polizei um und fragte, was los sei. Daraufhin stieg der Autofahrer aus und schlug auf den 18-Jährigen ein. Der Täter war Mitte 20, etwa 1,80 Meter groß und von untersetzter Statur. Er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt. Der Mann hatte helle, glatt-gescheitelte Haare. Er trug eine beigefarbene kurze Sommerhose und ein schwarzes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich beim Revier Neckarau zu melden. has/pol