Autofahrer verliert Kontrolle über Wagen: Fußgänger am Mannheimer Wasserturm schwer verletzt

Mannheim.Ein 35-jähriger Fußgänger ist am Montagabend am Mannheimer Wasserturm von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, wollte der 25-jährige Autofahrer aus der Kunststraße in den Kaiserring abbiegen und verlor aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit beim Anfahren die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin auf den Gehweg schleuderte. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kaisserring ist in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Brücke infolge des Unfalls gesperrt, die Straßenbahnen fahren nach Angaben des Sprechers wie gewohnt.