Autofahrerin erfasst Fußgänger

Am Hauptbahnhof ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr eine 30-Jährige am Mittwoch um 18.55 Uhr mit ihrem braunen Opel Adam die Bismarckstraße in Richtung Reichkanzler-Müller-Straße entlang. Die Ampel in Höhe des Hauptbahnhofs passierte sie bei Grünlicht, musste dann aber verkehrsbedingt im Einmündungsbereich warten. Als sie ihre Fahrt fortsetzen konnte, hatten die querenden Fußgänger Grün. Die Autofahrerin übersah bei ihrer Weiterfahrt einen 33-jährige Fußgänger. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/174 40 45 zu melden. ena

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018