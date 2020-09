Autofahrerin mit 2,4 Promille am Steuer

Mannheim.Mit 2,4 Promille hat eine 37-jährige Autofahrerin am Montagabend in Käfertal am Steuer gesessen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Frau gegen 22 Uhr in der Wachenheimer Straße angetroffen, nachdem Zeugen sie zuvor beim Autofahren und anschließenden Streitigkeiten beobachtet hatten. Die hinzugerufenen Streifen führten einen Atemalkoholtest durch, ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein der Frau wurden einbehalten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020