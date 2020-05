Autofreie Innenstadt – davon träumen einige

Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass andere Themen in den Hintergrund treten. Obwohl während des Lockdowns weniger auf den Straßen der Region los war, bleiben zahlreiche Probleme bestehen, die auf den Verkehr zurückzuführen sind – genau darüber debattierten Fachleute bei einer digitalen Podiumsdiskussion des ZEW. Mehr als 200 Zuschauer waren am PC oder vom Smartphone aus dabei. Und Mannheim nimmt da eine besondere Rolle ein: Als eine von fünf Modellstädten in Deutschland gilt die Quadratestadt als Vorreiter, wenn es darum geht, Stickstoffdioxid zu reduzieren.

46 Stunden pro Jahr im Stau

ZEW-Mobilitätsexperte Wolfgang Habla erklärt, warum eine Verkehrswende aus seiner Sicht vonnöten sei. Der Verkehr verursache eine Vielzahl von Problemen. So verbringe jeder Autofahrer im Schnitt 46 Stunden pro Jahr im Stau, sagt Habla. Die CO2-Emissionen seien in den vergangen 30 Jahren gestiegen. Straßenlärm wirke sich negativ auf die Gesundheit aus – damit auch auf die Lebensqualität.

Habla führt verschiedene Maßnahmen an, um die Probleme zu lösen. Städte und Gemeinde sollten öffentliche Verkehrsmittel und Radwege attraktiver gestalten, Carsharing-Angebote fördern. Unternehmen könnten Alternativen zum Dienstwagen anbieten und die Möglichkeit von Homeoffice anbieten. Aber: „Nicht alle Probleme lassen sich durch Technologie lösen“, warnt Habla. Subventionen für Elektromobilität sieht er als zweischneidiges Schwert. „Wir dürfen nicht vergessen, dass dadurch hohe Kosten für den Steuerzahler entstehen.“ Stattdessen gebe es Möglichkeiten, den Verkehr zu reduzieren. Habla nennt etwa die City-Maut. Andere Länder hätten damit positive Erfahrungen gemacht – da sie Einnahmen generiere, die man für den öffentlichen Nahverkehr nutzen könne.

Auch ZEW-Präsident Achim Wambach sieht in einer City-Maut Potenzial, weil man mit ihr den Verkehrsfluss steuern könne. Miriam Caroli träumt von einer autofreien Innenstadt – die werde durch Pkw nämlich unattraktiv, so die Vorständin von Stadtmobil Rhein-Neckar. Autos sollten daher teurer werden. Laura Hober von „Fridays for Future“ wünscht sich sichere Fahrradwege sowie einen besser ausgebauten und kostenlosen Nahverkehr.

Erster Bürgermeister Christian Specht erklärt, dass Mannheim den Titel Green City durchaus zurecht trage. Geplant seien ein Radschnellweg von Mannheim nach Heidelberg, neue Bus- und E-Buslinien. Außerdem seien in den vergangenen 20 Jahren drei neue Straßenbahnlinien dazugekommen. Es sollen zwei Radwege für die Bundesgartenschau entstehen. „Wir sind dabei, die Freßgasse und die Kunststraße nachts zu sperren.“ Auf eine Zuschauerfrage, wie das Taxigewerbe mit einbezogen werden könne, erwähnt Specht die Ausgehtaxis, die man rufen könne. Es sei erfolgreich, aber teuer, so Specht. ZEW-Präsident Wambach zeigt sich überzeugt davon, dass man auch in 30 Jahren noch Auto fahren wird. Aber: „Der Automobilverkehr muss sauberer werden.“

Visionen für 2050

„Wie stellen Sie sich die Zukunft der Mobilität in Mannheim im Jahr 2050 vor?“, möchte Moderatorin Julia Wadle zum Schluss wissen. Wambach glaubt, bis dahin könne jeder eine App haben, die ihm zeige, welches Verkehrsmittel für seinen Weg am praktischsten sei. Caroli: „Mein wichtigstes Bild, das ich vor Augen habe, ist, dass der gesamte öffentliche Raum aus dem Stadtgebiet frei von Autos ist.“ Diesen Wunsch teilt sie mit Hober, die zudem hofft, dass die Bürger einen sicheren und guten Verkehrsanschluss haben, ohne dabei aufs Geld schauen zu müssen.

Specht rechnet für die Zukunft auch mit Autos, deren Fahrer mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren. Dennoch: „Mein Ziel ist, dass es uns gelingt, eine Stadt für Fußgänger zu haben, in der ich fußläufig einkaufen kann, nicht auf Lieferdienste angewiesen bin, soziale Kontakte, eine Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtungen fußläufig oder in einer Raddistanz erreichen kann“, sagt Specht.

